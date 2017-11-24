  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » THY 2018'de 7 bin kişiye istihdam etmeyi planlıyor

THY 2018'de 7 bin kişiye istihdam etmeyi planlıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "2018'de 7 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz" dedi.

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THY 2018de 7 bin kişiye istihdam etmeyi planlıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500. Benzeri bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bine çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

'Uçak motoru imal edilmesinde öncü olmak isteriz'

Aycı, yerli uçak motoru üretimine ilişkin, "THY Teknik'i bu anlamda önemli bir oyuncu olarak görüyoruz ve bu konudaki gruplara destek verip Türkiye'de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak isteriz." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Türk Hava Yolları
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