Tezgahta uskumru bereketi

Sezonun başlamasıyla hem denizlerde hem de balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık pazarına gelen vatandaşlar özellikle uskumruya rağbet gösteriyor.

Balıkçı Hamza Köksoy, bu yıl Marmara Denizi'nden bol miktarda uskumru çıktığını anlattı.

Uskumrunun geçen yıllara göre bu yıl fazla olmasının balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirten Köksoy, "Marmara Denizi'nin temiz olması tezgahlara da yansıdı. Denizdeki temizlik uskumrunun bolluğundan belli oluyor. Balığa bir özlem vardı. Vatandaşlarımız bu yıl doya doya uskumru yiyecek. Tavası, ızgarası, fırını güzel olur. Bol çıktığı için de milletimiz ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Bu yıl vatandaşların bol bol uskumru yiyeceğini ve fiyatların ilerleyen zamanlarda daha da düşeceğini dile getiren Köksoy, uskumru 20, istavrit 10, sardalya 10 ve mezgitin kilosunun ise 12 liradan satıldığını aktardı.

-"Balıkta bolluk, fiyatlarda düşüş olacak"

Balıkçı Özer Cabalar da vatandaşların bol olması dolayısıyla özellikle uskumru ve istavrit tükettiğini ifade etti. Bu yıl balıkta bolluk, fiyatlarda da düşüş olacağını vurgulayan Cabalar, "Denizlerimiz güzel, balık bol. Tezgahlar uskumru, hamsi, istavrit bolluğuyla şenlenecek. Vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek." dedi.

Balıkçı Ömer Yaşar Ertopuz da uskumru ve kolyoz balığının ayrımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Gerçek uskumrunun gözünden ve deseninden anlaşılabileceğini belirten Ertopuz, "Uskumrunun karnı düz beyazdır. Kolyozun ise karnında benekleri olur. Uskumrunun sırt desenleri daha yeşilimtraktır. Kolyozun başında gözlük camı gibi şeffaf bir doku vardır. Tabii aralarında da fiyat farkı var. Uskumrunun kilosu 20-25 lira, kolyozun ise yaklaşık 10-12 lira." diye konuştu.

"Denizden babam çıksa yerim"

Balık pazarına gelen vatandaşlardan İsmail Canbay, uskumru özleminin sona erdiğini belirterek, "Haftada en az bir gün balık yeriz. Hem sağlıklı hem faydalı. Denizden babam çıksa yerim." dedi.

Vatandaşlardan Cengiz Özütatlı da uskumrunun sevilen bir balık olduğunu ve daha önce piyasada az bulunduğunu ifade ederek, "Bu yıl bayağı uskumru çıktı. Haftada iki gün garanti yerim. Eşim de çok sever. Balıksız günümüz geçmez." ifadelerini kullandı.