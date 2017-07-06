  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Teşvikten yararlanmak için 3 ay sigortasız olma şartını 10 güne indiriyoruz'

'Teşvikten yararlanmak için 3 ay sigortasız olma şartını 10 güne indiriyoruz'

İşverenlere yönelik sigorta prim desteği ile ilgili süre şartında değişiklik yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konuya dair açıklamalarda bulundu.

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Teşvikten yararlanmak için 3 ay sigortasız olma şartını 10 güne indiriyoruz
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İstihdam teşviklerinde hükümet yeni bir adım daha attı.

İşverenlere yönelik sigorta prim desteği ile ilgili süre şartında değişiklik yapıldı.

Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu verdi.

Müezzinoğlu;  "Üç aylık sigortasız olmak şartı vardı, istismarlar olabilir diye, bunu 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelini kalmadığını ifade edebilirim." şeklinde konuştu. 

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ
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