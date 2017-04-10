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Tesla, ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

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Tesla, ABDnin en değerli otomotiv firması oldu

New York borsasında bugün hisse başına değeri 313,73 dolara kadar yükselen ve piyasa değeri 51,75 milyar dolara ulaşan Tesla, ABD'nin piyasa değeri en büyük otomotiv firması General Motors'u geride bıraktı.

General Motors'un hisse başına değeri ise New York borsasında bugün en yüksek 34,12 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri 50,44 milyar dolarda kaldı.

Böylece, General Motors'un piyasa değerini geride bırakan Tesla, ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu.

Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği araç sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükselerek 25 bine ulaştığına ve bu alanda şirketin kendi içinde bir rekor kırdığına işaret eden uzmanlar, yatırımcıların firmanın geleceğine güvendiğini, bu nedenle de şirketin hisselerine talebin arttığını belirtiyor.

Etiketler: tesla, otomotiv, Amerika Birleşik Devletleri, en değerli otomotiv firması
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