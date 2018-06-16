TESK Başkanı Palandöken'den 'Türkçe tabela' uyarısı

Yabancı kelimelerin kullanıldığı tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı kelimelerin yazılı olduğu tabelalar kullanılıyor. Caddelerimizin yabancı tabela kirliliğinden arınması için vatandaşlarımızı Türkçe tabela kullanmaya özendirmeliyiz" diye konuştu.

Palandöken şunları söyledi:

"Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödemektedir. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara tabela vergisi muafiyeti getirilirse iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. İş yeri sahiplerini özendirmek için tabelalarında Türkçe kelime kullananlara tabela vergisi muafiyeti getirilmeli.”

Kaynak: İHA

