Tesis yönetim sektörünün önde gelenleri FM EXPO İstanbul’da buluşuyor

Sürekli büyüyen ve gelişen tesis yönetim sektörü Türkiye’de şimdiden en fazla istihdamın sağlandığı sektör oldu.

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ve Demos Fuarcılık iş birliğiyle, sektörün önde gelen kurumsal ulusal ve uluslararası firmalarının buluşacağı fuar ve konferanslar düzenleniyor.

Sektörün en büyük firmaları ilk defa yapılacak “FM EXPO İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hizmetleri, Ekipmanları Fuarı” ve “TRFMC 2018 Türkiye Tesis Yönetim Konferansı”nda bir araya geliyor.

Etkinlik, 9-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde olacak.

Alanında uzman 150 firma katılıyor

Türkiye’nin önde gelen tesis yönetim firmalarının öncülüğünde düzenlenecek olan etkinlik, sektörün birçok farklı alandan firmasını bir araya getiriyor.

Fuarda ve konferansta, bina ve tesis yönetimi çözümleri, hizmetleri, ekipmanları anlatılacak. Konferansların yanı sıra “tesis yönetiminde gelişen yöntemler ve teknolojiler” tartışılacak.

Katılımcı firmalar fuarda, yeni müşterilerle tanışmak, prestij sağlamak ve hizmet ve ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Konusunda uzman 150 firmanın katılacağı fuarda firmaların alanları şöyle ayrılıyor:

Entegre tesis yönetimi yapan firmalar, asansör ve bakım hizmetleri, enerji üreticileri ve satıcıları, aydınlatma sistemleri ve çözümleri, güvenlik hizmet firmaları, güvenlik ekipmanları, hareketli platformlar ve hizmet sağlayıcılar, hava ve su arıtma sistemi üreticileri, iş kıyafeti üreticileri, klima ve iklimlendirme kontrol sistemleri, otomatik kapı ve sensör uygulamaları ve hizmetleri, peyzaj ürünleri ve hizmetleri, temizlik ürünleri, makinaları ve hizmetleri, tesis yönetim hizmetleri eğitimi firmaları, toplu atık ayrıştırma ve toplama şirketleri, haşere ilaçlama firmaları.

Kimler ziyaret edecek?

Fuarı AVM, fabrika, imalathane, iş merkezi, apartman ve site, havaalanı, toplu taşıma, marina ve liman, okul ve yurt, spor tesisleri, otel yöneticileri ziyaret edecek.

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, FM EXPO İstanbul Fuarı’na 10 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiğini söylüyor.

“FM EXPO ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı ve çalıştığı, bina ve tesislerin yönetimini, bakımını ve ülkemizin tüm yatırımlarının profesyonel ellerde yönetilmesi ve işletilmesini konu alıyor. Bina ve tesislerimizin ilk günkü gibi modern, yeni, temiz, güvenli bir şekilde bizlere hizmet etmesi ve değerini korumasının en ekonomik yöntemlerinin, teknolojilerinin bina ve tesis yöneticilerine aktarılması için yapılıyor.”

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) nedir?

Sektörün Türkiye'de tanıtılması ve geliştirilmesi için, sektörde yöneticilik yapan, yönetim hizmeti veren kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla sektörün önde gelen 15 tesis yönetim firması bir araya geldi.

Firmalar, 2017 yılı sonunda, sektöre büyük bir ivme ve güç kazandıracak Tesis Yönetim Derneği'ni (TRFMA) kurdu.

Derneğin kurulma amacı, yeni ve mevcut tüm tesislerin ve tesis yöneticilerinin yönetim süreci ve hizmetleriyle ilgili sorunlarına çözümler üretmek, aidatları ve işletme maliyetlerini optimize etmek, yönetim ve yönetim hizmetlerini geliştirmek.

Kaynak: TRT Haber