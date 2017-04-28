  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 3.876
  • BIST 94137.52
    ALTIN 144.235
Buradasınız : » » 'Tescil edilmiş ürün sayımız 204'e ulaştı'

'Tescil edilmiş ürün sayımız 204'e ulaştı'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 204 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını, 302 ürünün başvurusunun inceleme aşamasında olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tescil edilmiş ürün sayımız 204e ulaştı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katıldı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaret korumasının sadece kültürel ve yerel değerlerin korunmasından ibaretmiş gibi algılandığını ancak konunun ekonomik boyutunun ciddi değer taşıdığını söyledi. Özlü, ekonomik ve rasyonel açıdan şehirleri geliştirmek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak açısından da bu konuyu önemsediklerini vurgulayarak, coğrafi işarete sahip ürünlerin, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebildiğine işaret etti.

Özlü, bazı ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerden ciddi oranda gelir elde ettiğine dikkati çekerek, Fransa'nın gıda endüstrisinde yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 30'unun coğrafi işaret tescili olan ürünlerden oluştuğunu aktardı.

Türkiye'de de son yıllarda coğrafi işaret konusunda farkındalık oluştuğunu dile getiren Özlü, "Şu anda tescil edilmiş ürün sayımız 204'e ulaştı, inceleme aşamasında olan başvuru sayısı ise 302'dir. Bu sayılar yeterli değil. Yaptırdığımız bir araştırma, 2 bin 500 civarında ürünün coğrafi işaret tescili alabilecek bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor. Bu konudaki farkındalık arttıkça, tescilli ürün rakamların da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

"AB genelinde 5 bin tescil edilmiş ürün var"

AB genelinde 5 bin tescil edilmiş ürün bulunduğunu kaydeden Özlü, Türkiye'den ise sadece Aydın inciri, Antep baklavası ve işlemleri tamamlanmak üzere olan Malatya kayısısının AB'de tescil alabildiğini söyledi. Özlü, bu sayıyı artırmanın oda, STK, yerel yönetimler ve kendilerinin vazifesi olduğuna dikkati çekerek, coğrafi işaret tescilinin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Özlü, esas işin tescil aşamasından sonra başladığını ve bu konuda tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği etkinliklerle Türkiye'deki patent, marka, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret tescilinin her geçen gün artacağına inandığını söyledi. Bu sayede ekonomiye daha fazla girdi sağlanacağına, dikkati çeken Özlü, "Türkiye'nin yüksek gelir seviyesindeki bir ekonomiye dönüşmesi, bu tür alanlarda yapacağımız hamlelerle gerçekleşecek. Şehirlerimizi, belediyeleri, STK'ları, odaları, bu konuda daha hassas olmaya, birlik içinde hareket etmeye ve ülkemizdeki coğrafi işaret belgesine sahip ürünleri hep birlikte artırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bülent tüfenkci
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER