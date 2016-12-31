Terörden temizlenen bölgelerde ticaret hız kazandı

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Türkiye sınırındaki kuzey bölgesinde ticari hareketlilik de başladı. Cerablus-Azez hattındaki ticaret hem halkı hem de iş dünyasını sevindiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, bölgedeki insani değerlerin yükselmesini sağladığı gibi ticari hayatın canlanmasını da vesile oldu.

Terör örgütü DEAŞ kontrolündeyken nüfusu 3 bine kadar gerileyen Cerablus'ta tarım faaliyetleri durma noktasına geldi. Artan nüfusla sebze-meyve ihtiyacının da arttığı ilçede, pek çok gıda malzemesi terör örgütlerinin çekildiği Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden sağlanmaya başladı.

Azez bölgesindeki tarım faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin Cerablus'a getirilmesiyle bölgedeki halk da uzun süredir mahrum kaldıkları gıdalara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çarşılarda hareketlilik gözlenen Cerablus'ta, kuyumcudan lokantalara, giyim mağazalarından pastaneye kadar birçok işletme de faaliyetlerine başladı.

Cerablus'a Azez bölgesinden meyve sebze ticareti yapan toptancı Ali Hammo, terör örgütü DEAŞ kontrolündeyken Cerablus'ta olduğunu, o günleri hatırlamak bile istemediğini belirtti.

Hammo, DEAŞ'ın olduğu dönemlerde çarşı ve pazarların hayalet kenti andırdığını dile getirerek, artık çarşılardaki hareketliliğin kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.

Savaştan önce ilçede ciddi oranda tarımsal faaliyetlerin olduğunu aktaran Hammo, "Terör örgütü kontrolündeyken evden bile dışarı çıkmamız zordu. O yüzden tarım bitti. Uzun zamandır da kısıtlı çeşitlerle yemekler kaynatılıyordu. Şimdi bölge çok şükür iyileşti. Biz de tarımın güçlü olduğu Azez tarafından ticarete başladık." dedi.

Hammo, Azez'den meyve ve sebzenin her çeşidini getirebildiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"DEAŞ buradaki tarımı bitirdi ama şükürler olsun batı temizlendi. Biz de Azez'den ihtiyacı karşılıyoruz. Haftada 2-3 kez Azez tarafına gidip kamyonla mal getiriyorum. Burada hem toptan hem de perakende olarak satış yapıyoruz. Çok şükür kazancımız da iyi. Allah bugünlerimizi aratmasın, Türkiye'den de razı olsun. Bugün biraz rahat nefes alabiliyorsak, bu Türkiye'deki dostlarımızın sayesindedir."

Hammo, Azez'de bulamadıkları muz ve kivi gibi bazı meyveleri de Türkiye'den getirdiklerini anlattı.

"2 yaşındaki oğlum portakalın tadını bilmiyordu"

Cerablus çarşısında meyve-sebze alışverişi yapan yöre halkından Muhammed Muhammed de Cerablus'un artık eskisinden bile daha iyi olduğunu belirterek, "Uzun zamandır bu bölgeye mandalina ve portakal gelmezdi. Benim 2 yaşında bir oğlum var. Fırat Kalkanı öncesinde portakalın tadını bile bilmiyordu. Çünkü burada portakal veya mandalina bulmak zordu. Ama artık her şey var." diye konuştu.

Nüfus köylerle beraber 100 bini geçti

Cerablus Meclis Başkanı Muhammed Habeş ise kentin Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde hızlı bir şekilde yaralarını sardığını söyledi.

Kent merkezindeki nüfusun 35 bini geçtiği Cerablus'ta köylerle beraber 100 bini aşkın insan yaşadığını kaydeden Habeş, artan nüfusla ihtiyaçlarının da arttığını belirtti. Bu yüzden güvenli bölgelerden ticaret yapıldığını dile getiren Habeş, Cerablus'un her geçen gün daha da gelişeceğine inandıklarını sözlerine ekledi. AA