Terör mağduru kadınlara "altın bilezik"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları ile mağdur ettiği kadınlar, müşterek operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçede devlet desteğiyle meslek öğreniyor.

Sur'da kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristler çoğunluğu dar gelirli aileleri evlerinden ve işlerinden etti. Bu mağduriyeti yaşayanların başında da kadınlar geliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca yürütülen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen, hayatın normal akışına döndüğü ilçede kadınlara yönelik gelir getirici mesleki eğitim veriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Sur Kaymakamlığının desteğiyle Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen gümüş telkari kursunda 108 kadın aile bütçelerine katkı sunacakları mesleki eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Meslek sahibi olmak için eğitim alıyorum"

Kursiyerlerden Gülbahar Yıldırım, kurs ile birçok arkadaşının Sur'da istihdam fırsatı bulduğunu belirterek, eğitim ile meslek sahibi olarak ayaklarının üzerinde durmak istediğini söyledi.

Aldığı eğitim ile aile bütçesine katkı sunacağı bir iş sahibi olabileceğini dile getiren Yıldırım, kuyumcularda çalışabileceğini ya da kurs eğitmeni olabileceğini aktardı.

Yıldırım, meslek lisesine gitmeyi planlarken 2015'te Sur'da olayların başladığını vurgulayarak, taşındıkları evin okula uzak olması nedeniyle eğitim planlarını ertelemek zorunda kaldığını anlatarak, "Geçen sene terör olaylarından dolayı okulu bıraktım. Şimdi meslek sahibi olmak için eğitim alıyorum. Bu eğitimi aldıktan sonra kuyumcularda çalışabileceğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Sibel Günden, küçük yaşlarından bu yana takılara merak duyduğunu belirterek, Sur ilçesinde geçen sene meydana gelen olaylar nedeniyle okula gidemediklerini aktardı. Huzur ortamı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Günden, devletin verdiği destekten de mutluluk duyduklarını belirtti.

Günden, eğitimle meslek sahibi olacağı, ailesine katkı sağlayacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Kadınlar rahatlıkla vasıflı eleman olarak iş buluyor"

Kursta eğitmen Mehmet Salih Atasoy, Sur'da geçen yıl esnafın olaylar nedeniyle ilçeyi terk ettiğini dile getirerek, huzurun sağlanmasının ardından ilçeye esnafın döndüğünü söyledi.

İş yerlerinin yeniden açıldığına ancak yeteri kadar vasıflı çalışanın mevcut olmadığına işaret eden Atasoy, bu açığı kapatmak için kursiyerlere gümüş ve telkari eğitimi verdiklerini belirtti.

Atasoy, "Kursumuza katılan kadınlar kuyumcu atölyelerinde rahatlıkla vasıflı eleman olarak iş buluyor." diye konuştu.

"Kadınlarımızın hayatına dokunuluyor"

Proje koordinatörü İlknur Demirel de eğitim verdikleri 108 kadın kursiyerin Sur ilçesinde terörden zarar gören kadınlar olduğuna dikkati çekti.

Demirel, halı dokuma, ipek dokumacılığı, cam tasarım ve gümüş telkari, gitar ve keman gibi farklı alanlarda kurslar düzenlendiğini dile getirerek, "Terörden dolayı evi yıkılan, hasar gören kadınlarımızın hayatına Bakanlık ve Sur Kaymakamlığımızın yürüttüğü projeyle dokunuluyor. Bu kurslar sayesinde sosyal hayatları canlanıyor, motivasyonları artıyor, terör olaylarının da olumsuz etkilerini unutmaları sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sur'da iş yerlerini açan esnafın vasıflı eleman ihtiyacını kursta eğitim gören kursiyerlerden karşılayacakları için memnun olduklarını anlatan Demirel, kurs ile kadınların istihdam imkanının arttığını bildirdi.