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Buradasınız : » » Terör mağdurlarının zararları karşılanıyor

Terör mağdurlarının zararları karşılanıyor

Terör ve terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle oluşan zararlarının karşılanması amacıyla bu yılın ilk dört ayında 10 bin 220 kişi için 222 milyon 446 bin 387 lira gönderildi.

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Terör mağdurlarının zararları karşılanıyor

Vatandaşların, terör ve terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle oluşan zararlarının karşılanması amacıyla geçen yıl 23 bin 404 kişi için 295 milyon lira, bu yılın ilk dört ayında da 10 bin 220 kişi için 222 milyon 446 bin 387 lira ödenek gönderildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla 27 Temmuz 2004'te yürülüğe giren 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun" kapsamında, 2004'ten bugüne kadar 207 bin 726 kişi için 3 milyar 953 milyon 431 bin 934 lira ödenek tahsis edildi.

Bu kapsamda 2016'da 23 bin 404 kişi için 295 milyon lira, bu yılın ilk dört ayında da 10 bin 220 kişi için 222 milyon 446 bin 387 lira ödenek aktarıldı.

Kanun kapsamındaki zararların karşılanması için başvurular, illerde vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan zarar tespit komisyonlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeler sonucunda mağdurların maddi zararlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor.

Etiketler: Terörle Mücadele, terör, ödenek, İçişleri Bakanlığı
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