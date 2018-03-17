Termal serada üretilen domatesler Avrupa yolcusu

Fatih Kördemirci, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 2008 yılında bir sera kurdu. Serada yılda bir kez dikim yapılıyor ve 2 bin 500 salkım domates yetiştiriliyor.

Kördemirci, Afyonkarahisar'ı seçme nedeninin jeotermal enerji olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bölgemizin en büyük avantajı jeotermal enerjinin bulunmasıdır. Yine Afyonkarahisar ışık miktarını yoğun alan yerlerden birisidir. Serada yeteri kadar ışık olmazsa maalesef üretim de olmaz. Bu konu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada geçerlidir. Biz de yatırımımızı yapmadan önce yaklaşık bir yıl Çobanlar'daki ışık miktarının ölçümünü yaptık. Afyonkarahisar o yüzden bizim için yatırım yapılması gereken noktalardan bir tanesiydi ve 50 dönümlük tesisimizi buraya kurduk."

Domates hasadı temmuz ayında başlıyor, kasım ayına kadar sadece iç piyasaya ürün gönderiyorlar. Kasımdan nisana kadarki süreçte ise domatesler Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Kördemirci, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şöyle konuştu:

"İhracat pazarımızın merkezi Hollanda. Ürünlerimiz oradan diğer Avrupa ülkelerine paletler halinde sevk ediliyor. Domateslerimizin İngiltere, Polonya, Çekya ve Almanya gibi ülkelere dağıtımı yapılıyor. Yine diğer ülkelerden de talep oluştuğu zaman Hollanda’dan gönderiliyor. Burada ürettiğimiz domatesleri 10 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz."

Yarıdan fazlası yurt dışına gidiyor

Yıllık üretimlerinin 2 bin 500 ton olduğunu ifade eden Kördemirci, bunun bin 300 tonun ihraç edildiğini anlattı.

Kördemirci, kaliteli domates yetiştirmeye büyük önem verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Ürünleriniz kaliteli olmazsa zaten ihracat yapamazsınız. Yine iç piyasada da çok sıkıntı çekersiniz. Biz sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Bu iş bir yıllık veya bir seferlik değil. 2008 yılından bugüne kadar bu işe Afyonkarahisar'da devam ediyoruz. Kalitemiz yüksek, pazarımız bu seviyede olmasaydı üretime devam edemezdik."

Kaynak: AA