Temmuzda doğalgaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, temmuzda, artan elektrik ihtiyacının doğalgazdan karşılanmasıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,43 artarak 4 milyar 135 milyon metreküpe yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, geçen yıl temmuzda 3 milyar 220 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 28,43 artarak 4 milyar 135 milyon metreküpe çıktı.

Toplam ithalatın 3 milyar 739 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 396 milyon metreküpü ise LNG tesisleri aracılığıyla yapıldı. En fazla doğalgaz 1 milyar 617 milyon metreküple Rusya'dan ithal edilirken bu ülkeyi 582 milyon metreküple İran, 541 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Doğalgaz tüketimi yüzde 29,61 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketiminde rekorlar kırılan temmuz ayı, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kullanımının artmasıyla doğalgaz tüketiminde de artışa sahne oldu. Temmuzda doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,61 artarak 3 milyar 692 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgazı elektrik santralleri tüketti. Geçen yılın temmuz ayında elektrik santralleri 1 milyar 395 milyon metreküp doğalgaz tüketirken bu yılın aynı ayında bu miktar yüzde 43,96 artışla 2 milyar 8 milyon metreküpe çıktı. Elektrik santrallerini 299 milyon metreküple Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve 218 milyon metreküple konutlar izledi.

Toplam doğalgaz tüketimi içinde konutlarda tüketilen doğalgaz oranı geçen yılın temmuz ayında 181 milyon metreküpten bu yılın aynı ayında 210 milyon metreküpe ulaştı. Diğer sanayi dalları tüketimleriyle rakam temmuzda 3 milyar 692 milyon metreküpü buldu.

Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yüzde 66'sı elektrik üreten çevrim santralleri, konutlar ve OSB'ler tarafından gerçekleştiriliyor.

Doğalgaz stoklarında yüzde 13,89 artış

Geçen yıl temmuzda 2 milyar 125 milyon metreküp doğalgaz depolanırken bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 13,89 artarak 2 milyar 420 milyon metreküpe yükseldi.

Temmuzda Türkiye'nin doğalgaz ihracatı yüzde 93,72 artışla 70 milyon metreküpe çıktı. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketiminde hava sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak, temmuzda sırasıyla 969 milyon 673 bin kilovatsaat ile günlük bazda en yüksek tüketim, 968 milyon 779 bin kilovatsaat ile en yüksek üretim rekoru gerçekleşmişti.