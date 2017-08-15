Temmuzda bütçe fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temmuzda bütçenin 926 milyon lira fazla verdiğini ve geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon lira iyileşme sergilediğini belirterek, "Bu iyileşme 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2017 ve ocak-temmuz dönemlerine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Temmuzda bütçenin 926 milyon lira fazla vererek geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon lira iyileşme gösterdiğine dikkati çeken Ağbal, bu iyileşmenin 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini gösterdiğini bildirdi.

Ağbal, bu sene yerinde ve zamanında uygulamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi gelirlerinin normal patikasına döndüğünü vurgulayarak, "6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarından kaynaklı tahsilatların da etkisi ile temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 27,6 oranında artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirlerinin 351,7 milyar lira, harcamaların ise 376 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dönemde bütçe 24,3 milyar lira açık vermiştir. Bunun 9 milyar lirası sosyal güvenlik primlerinin yılın son üç ayına ertelenmesinden kaynaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi azalacaktır. Yılbaşından bu yana ekonomiye ilişkin gerek üretim gerek tüketim gerekse dış ticaret kanalından veriler son derece olumludur. Yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler de 2017 yılında ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizin üzerinde gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma vergi gelirlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bununla beraber önümüzdeki dönemde harcama artışlarını kontrol altına alarak ve bütçe açığını makul seviyelerde tutarak mali disiplin konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." AA