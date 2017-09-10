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Temmuzda 600 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından temmuz ayında 600 yatırım teşvik belgesi verildi.

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Temmuzda 600 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından temmuz ayında 600 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuz ayında 600 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 114 milyon 631 bin 438 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 19 bin 685 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 209 milyon 835 bin 441 lira olan ve 506 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 15 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, teşvik, teşvik belgesi
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