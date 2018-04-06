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Temassız kartlarla işlem hedefi 200 milyon

Geçen yıl yüzde 96 artışla 88 milyon olan temassız işlem sayısının 2018'de 200 milyona çıkması hedefleniyor.

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Temassız kartlarla işlem hedefi 200 milyon

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayından itibaren 90 TL'ye çıkan temassız kartlardaki şifresiz işlem limiti kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırdı.

Temassız özellikli kart ve cihazlar ulusal ödeme şemalarının getirdiği güvenlik standartlarına tabi. Ayrıca, ödeme kabul cihazları bankaların belirlediği risk kriterlerine uygun kişilere veriliyor ve bankaların devamlı kayıt ve takibi altında oluyor.

Temassız ödemeler, kartın elden bırakılmamasına imkan sağladığı için kaybolma, çalınma ve kopyalanma riskini azaltıyor. Temassız ödemeler ayrıca kasa yönetiminde nakit operasyonunun getirdiği hata, sahte para, nakit para taşıma ve nakit parayı koruma maliyeti konularında da avantaj yaratıyor.

Temassız kabul noktasında 9 kat artış

2016'da 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi. 2014'te 97 bin olan temassız özellikli terminal adedi 2017'de 879 bin adede yükseldi. Böylece 2014'ten bugüne temassız kabul noktası 9 kat artış gösterdi.

Temassız işlemler 2016'da 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam yüzde 96 artarak 88 milyon adet oldu. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken, 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 TL'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: temassız işlem, BKM, bankalararası kart merkezi
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