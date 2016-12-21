Teknoloji için ithalatta "offset" formülü önerisi

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin ithalatta yüzde 50 offset uygulamasını kanuna bağlaması halinde 2021'e kadar 300 milyar dolarlık yeni teknoloji ve sanayide taze kana kavuşabileceğini söyledi.

Gönül, Hacettepe Teknokent-ICT Media Buluşmaları kapsamında, "Dışa Bağımlılıktan Kurtuluş Yolunda Savunma Sanayii ve Offset Uygulamaları" konulu seminer verdi.

Batının kalkınma sırlarından birini "offset" uygulamalarının oluşturduğuna işaret eden Gönül, dünyada askeri gücü bulunmayanın sözünün geçme şansının fazla olmadığını söyledi.

Savunma sanayisinde en ileri teknolojinin kullanıldığına ve daha sonra bu teknolojilerin sivil hayatta değerlendirildiğine vurgu yapan Gönül, bunun savunma sanayisinin önemini daha da artırdığını dile getirdi.

Gönül, son dönemde savunma sanayisinde izlenen politikayı, "Türkiye’de yapılma imkanı olan mutlaka ülkede yapılacak, Türkiye’de yapılamıyorsa ortak üretilecek, dışarıdan alınması zorunluysa offset uygulanacak." şeklinde özetledi.

Türkiye'nin bu yaklaşımla kara, hava ve deniz sistemlerinde önemli savunma sanayisi ürünlerini ortaya koyduğuna dikkati çeken Gönül, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu, bu alanda İsrail ve ABD ile yarıştığını söyledi.

Offset uygulamasının işleyişine ilişkin bilgi veren Gönül, şöyle konuştu:

"Mal alırken şu şartı koşuyorsunuz, ben sizin malınızı alırım, ama siz de bizden ileri teknoloji ürünleri alacaksınız. Bunu da aynı sözleşmeye koyuyorsunuz. Örneğin, 'ben sizden 1 milyar liralık mal alırım, siz de benden 500 milyon liralık mal alacaksın.' diyorsunuz. Bu şekilde dünyadaki üreticilere üretim yapan firmalar ortaya çıktı.

Offsetle size teknolojiyi öğretmek zorunda kalıyorlar. Bu teknolojiyi üniversitelerden beklemek haksızlık olur. Bunlar üretim teknolojisi, kimse kimseye lisansla, parasını verseniz bile vermez. Offset bunun en güzel yoludur. Offset, bizim çok sonra keşfettiğimiz bir husustur. Batı bunu yıllardır kullanmaktadır."

Offset uygulamasıyla teknoloji kazanımının Türk sanayisine yönelik en büyük hizmet olduğunu vurgulayan Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, 2012-2021 arasında haberleşme, bilgi teknolojileri, ulaştırma, enerji ve sağlıkta 600 milyar dolar ithalat yapacak. Eğer el ele verirsek, bütün ithalatta yüzde 50 offset uygulanmasını bir kanuna bağlatabilirsek Türkiye 300 milyar dolarlık yeni teknoloji ve sanayisinde taze kana kavuşmuş olacak." AA