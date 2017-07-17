Tekirdağ'da ikinci doğalgaz arama çalışması 2018'de

Trakya'da doğalgaz arama çalışmaları yürüten Kanadalı Valeura Enerji'nin Üst Yöneticisi Jim McFarland, Tekirdağ'da Norveçli Statoil ile gerçekleştirdikleri doğalgaz arama çalışmalarının ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Sonuçları bu yılın son çeyreğinde açıklayacağız. İkinci arama çalışmasına da 2018'de başlamayı planlıyoruz." dedi.

McFarland, Tekirdağ'daki Banarlı gaz sahasında 4 bin 200 metrelik bir sondaj yaptıklarını ve çalışmanın tamamlanmasına az bir süre kaldığını söyledi.

Türkiye'de henüz keşfedilmemiş enerji kaynakları olduğuna inandıklarını ifade eden McFarland, bu alanda yapılacak çalışmaların cesaretlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

McFarland, Türk hükümetinin sondaj yapma konusunda istekli olduğuna dikkati çekerek, doğalgaz ve petrol aramalarında hiçbir zaman geç olmadığını dile getirdi.

Daha önce Karadeniz'in Türkiye sınırları dışında kalan kısmında başarılı sonuçlar elde edildiğine işaret eden McFarland, "Türk sularında da aynı potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de 7 yıldır çalışıyoruz ve hala kullanılmayan, keşfedilmesi gereken bir potansiyel olduğunu düşüyorum." dedi.

Trakya havzasında çalışmalarının devam edeceğini belirten McFarland, şunları kaydetti:

"Norveçli Statoil ile gerçekleştirdiğimiz doğalgaz arama çalışmalarının ilk aşamasını neredeyse tamamladık. Sonuçları bu yılın son çeyreğinde açıklayacağız. İkinci arama çalışmasına da 2018'de başlamayı planlıyoruz. İlk araştırmanın sonucunun açıklanması için veriler üzerine detaylı çalışmalar yapıyoruz. Burada daha önce çok fazla derin sondaj yapılmadı. Bizi cesaretlendiren, bu bölgede derinlerde bulunduğunu düşündüğümüz doğalgaz. Şimdi 4 bin metrelik yeni sondaj için Statoil'le görüşüyoruz. Bu ikinci arama işlemini de 2018'de başlatmayı planlıyoruz. Bizim şirketimiz buraya nasıl geldiyse diğerlerini de buraya getirecek aktif çalışmalar yapılmalı. Çünkü biz her zaman Türkiye'de kaynakların keşfedilmediğini düşündük."

Trakya'da 21 bölgede arama lisansı bulunan Kanadalı şirket Valeura Enerji, daha önce bu bölgede üç ayrı kuyuda doğalgaz bulmuş ve üretime başlamıştı.