Tekirdağ'a 48 milyon liralık proje

Tekirdağ'da "3'üncü Etap Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi"nin revize alt kredi anlaşması imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve İller Bankası AŞ arasında Süleymanpaşa ilçesinde yapılması planlanan 3’üncü Etap Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin revize alt kredi anlaşması belediye binasında yapılan törende atıldı.

Törene Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferit Yüksel katıldı.

İmza töreninde konuşan Albayrak, her geçen gün hizmet kalitelerini arttırdıklarını ve amaçlarının gelecek nesillere sorunsuz altyapı ve üstyapısıyla mutlu bir Tekirdağ bırakmak olduğunu vurguladı.

Proje detayları hakkında açıklamalarda bulunan TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise şunları kaydetti :

"Bugün TESKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Bölge Müdürlüğü arasında Süleymanpaşa İlçesi 3. Kısım Kanalizasyon ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına ilişkin JICA Projesi kapsamında revize alt kredi anlaşması imzalandı. 1. ve 2. etap çalışmalarından sonra, ihalesi yapılan 3. kısım kanalizasyon çalışmalarına da en kısa zamanda başlanacak."

Proje maliyeti 48 milyon 255 bin 24 lira

Projenin Değirmenaltı Mahallesi'nden başlayıp Çorlu İlçesi Yenice Mahallesine kadar uzanan bir bölgeyi kapsadığı ve işin yaklaşık maliyetinin 48 milyon 255 bin 24 lira civarında olacağı kaydedildi.

Yaklaşık 84 bin 241 metre kanalizasyon şebekesi olacağı belirtilen projede ayrıca 3 bin 960 metre küp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde yapılacağı bildirildi.