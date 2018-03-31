"Tek nokta" uygulamasıyla şirket kurmak daha kolay

Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde şirket kuruluşu işlemlerini gerçekleştiren girişimciler, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 15 Mart'ta hayata geçirilen "tek nokta" uygulamasından yararlanıyor.

İmza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları gibi işlemleri "tek noktada" yapan girişimciler, 30 dakikada şirketini kuruyor.

Ankara Ticaret Sicili Müdürü Can Karadavut da "tek nokta" uygulamasına ilişkin, eskiden şirket kuracakların birçok yere başvurması gerektiğine dikkati çekti. Karadavut, "Artık şirket kuracaklar sadece bize geliyor, biz evrakı inceliyoruz, imzasını alıyoruz. Tescilden sonra defterden de tasdik ediyoruz. Tüm işlemleri 30-35 dakikada yapıyoruz" diye konuştu.

Karadavut, söz konusu uygulamayla şirket kurmak için başvurulması gereken yerlerin 7 noktadan tek noktaya indiğini, bunun kendileri için yeni bir şey olduğunu ancak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.

"Yabancı yatırımcılara da kolaylık sağladı"

Tek nokta uygulamasının yabancı yatırımcılar için de kolaylık sağladığına değinen Karadavut, "Şirket kurmak eskiden yabancı yatırımcılar için de çok meşakkatliydi. Apostilli evrak dediğimiz bir evrak var. Hem maddi anlamda çok sıkıntı yaratıyor hem de onaylanması zor. Elçilikler kanalıyla alınıyor, biz burada tercüman vasıtasıyla anında hemen imzalarını alıyoruz. 15 Mart'tan bu yana yaklaşık 7-8 yabancı şirket kuruldu" dedi.

Süre de masraflar da azaldı

Şirket kuruluşu için Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar, hem işlemlerinin hızlı yapılmasından hem de ücretlerdeki azalıştan memnun olduklarını dile getirdi.

Kutay Dündar, 13 yıldır ticaret yaptığını, önceden şirket kurma işlemlerinin uzun sürdüğünü belirterek, "Noterde bekleme, yoklama gibi işlemler bir haftadan fazla zamanımızı alıyordu ve işlerimizin aksamasına sebep oluyordu.Şimdi buraya girmemiz ve çıkmamız yarım saati geçmedi. Şirketimiz kuruldu, yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Dündar, şirket kuruluşunda "tek nokta" uygulamasının masrafları da azalttığına dikkati çekerek, "Önceden şirketimizi kurarken ciddi bir masrafla karşılaşıyorduk. Bürokrasinin ve masrafların azalması bir esnafın isteyeceği en güzel şey" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA