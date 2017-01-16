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Buradasınız : » » ‘TCMB'ye faizi arttır baskısı yapılıyor’

‘TCMB'ye faizi arttır baskısı yapılıyor’

TRT Haber'de Ekonomi 7/24 programına konuk olan Bülent Gedikli, Merkez Bankası’nın faiz artır baskılarına karşı elindeki silahları kullanmaya başladığını ifade etti.

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TCMBye faizi arttır baskısı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli, TRT Haber ekranlarında yayınlanan Elif Saygılıer’le Ekonomi 7/24 programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de kurları yükselterek belirsizliğin artırılmak istendiğini vurgulayan Gedikli, böylece döviz borcu olan şirketlerin huzursuz edilmek istendiğini belirtti.

"Yabancı yatırımcı ülkemize büyük güven duyuyor"

Açıklamasında 2016’da Türkiye’ye 32 milyar dolar sermaye girişi yaşandığını ifade eden Gedikli, yabancı yatırımcıların ülkemize büyük güven duyduğunu belirtti. Gedikli ayrıca geçen hafta hisse senetlerinde 300, tahvil cephesinde 600 milyon dolarlık alım gerçekleştiğinin altını çizdi.

‘TCMB'YE faizi arttır baskısı yapılıyor’

Uluslararası kredi kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke notunu düşürmesi piyasalarda etkili olmayacağına belirten Gedikli, kredi kuruluşlarının yanlış raporlar vererek bugün büyük itibar kaybına uğradıklarına dikkati çekti. Gedikli, Merkez Bankası’nın faiz artır baskılarına karşı elindeki silahları kullanmaya başladığını da ifade etti.

Etiketler: trt haber, bülent gedikli
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