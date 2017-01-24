TCMB'den döviz depo ihalesi

TCMB bugün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 9,50'den yüzde 10'a yükseltildi.