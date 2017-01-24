TCMB'den döviz depo ihalesi

TCMB bugün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 9,50'den yüzde 10'a yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 9,50'den yüzde 10'a yükseltildi.