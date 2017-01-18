TCMB dövize müdahalede yeni silahını devreye soktu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye soktu.

TCMB döviz kurunda yaşanan sert yükselişlerin önüne geçmek ve Türk lirasına istikrar kazandırmak için son bir haftalık süreçte attığı adımlarla piyasalara güven verdi.

"Döviz takası" bir müdahale yöntemi

Uzmanlar, önde gelen gelişmekte olan Merkez Bankaları tarafından kullanılan döviz likiditesi araçlarından "döviz takası"nın bir müdahale yöntemi olduğunu değerlendiriyor.

Döviz takasında, bankalar elindeki Türk lirasını Merkez Bankasına borç verirken, Merkez Bankasından döviz borç alarak, vade sonunda faizi ile birlikte geri veriyor. Takas işlemlerinin sonucunda Merkez Bankasından döviz alınıp, Türk lirası verilecek olması bankalar arasındaki Türk lirası likiditesini azaltacak. Bu durum daha yüksek maliyet ile Merkez Bankasından borçlanılmasına yol açacak.

"TCMB yaklaşımının fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamanın kur oynaklığı üzerinde olumlu etkisini gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Reel sektörün döviz yükümlülüklerini ve gerek bilanço içi gerekse bilanço dışı döviz pozisyonunu yönetebilmesi açısından TCMB yaklaşımının fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TCMB spekülatif hareket yapanların oyununu bozmak istiyor"

Finansinvest Ekonomisti Burak Kanlı, "Likidite sıkılaştırması yolu ile defakto faiz artırımı TL üzerinde olumlu etki yapar. Nitekim TL'nin sürekli ve hızlı değer kaybının durduğunu görüyoruz. Swap işlemlerine başlanması da TL'yi daha az oynak, daha istikrarlı hale getirmede katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.