Tayvanlı heyet Türk kirazı için geliyor

Türk kirazını özellikle Avrupalılar tüketiyor. Yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından geçen yaz ilk kez Çin piyasasına gönderilen Türk kirazının Tayvan pazarında da yer bulması hedefleniyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Tayvan'ın ekonomisi güçlü bir ülke, Tayvan pazarının da Türk ihracatçısı için cazip olduğunu anlattı.

"Bu pazar için mutlaka Tayvan ile Türk hükümeti arasındaki karantina yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor."

Türk kirazı için Tayvan'dan bir heyet gelecek

Yazgan, Türk kirazı için gelecek hafta Tayvan'dan gelecek heyetin, üretim alanlarında ve tesislerde inceleme yapacağını söyledi.

"Biz kimyasal fumigasyon ya da soğuk zincirden hangisini tercih edersek Tayvan tarafını buna ikna konusunda bir girişimde bulunacağız. Onlara bu durumu anlatacağız. Ardından Çin'den heyet kiraz ihracatıyla ilgili görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Eğer her iki türlü uygulamayı da Tayvan hükümeti kabul ederse, Çin ile de geçen yılki protokolü yenilediğimiz takdirde Uzak Doğu pazarından Çin ve Tayvan, Türk kirazı için inanılmaz bir pazar oluşturacak."

Tayvan'da kırmızı meyvenin önemi

Yazgan, gelecek heyetin Türk kirazına bakışının pozitif olduğunu şöyle anlattı:

"Tayvan'da kırmızı meyveye inanılmaz bir beğeni var. Kiraz, özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor. İnsanlar bir yere giderken kirazı hediye olarak götürdüğünde karşı aileyi onurlandırma ürünü olarak sunuyor. Bu işi tüketime döktüğünüzde hem fiyat hem tüketim miktarı olarak, Türk ihracatı için çok önemli bir değer oluşturacağını düşünüyoruz. Çin'e bir ürün gönderebiliyorsak Tayvan'a göndermemiz açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü aynı prosedür, yol ve lojistikle gönderme şansımız olabilecek."

Kaynak: AA