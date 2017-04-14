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Buradasınız : » » Tavan fiyat uygulamasına uymayan şirketlere ceza kesilecek

Tavan fiyat uygulamasına uymayan şirketlere ceza kesilecek

Hazine Müsteşarlığı, teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.

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Tavan fiyat uygulamasına uymayan şirketlere ceza kesilecek

Hazine Müsteşarlığınca, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edileceği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde çift taraflı zorunluluğun bulunduğu, işletenlerin bu poliçeye sahip olmak zorunda oldukları gibi ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinin de poliçe düzenlemek mecburiyetinde bulunduğu hatırlatıldı.

Aykırı sözleşme yapmaktan kaçınanlara adli para cezası

Sigortacılık Kanunu'nun ilgili maddesinde Bakanlar Kurulu'nun, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebileceği ve sigorta şirketlerinin de faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamayacağı yönünde hüküm bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu hükme aykırı sözleşme yapmaktan kaçınanların adli para cezası ile cezalandırılacağının karara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirme neticesinde, 12 Nisandan itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verildiği hatırlatılarak, konuya ilişkin Müsteşarlıkça "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge"nin yayımlandığı belirtildi. 

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