TAV 2017'de 115 milyon yolcuya hizmet verdi

Aynı dönemde şirket SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. TAV, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kalkınmaya destek olmak üzere sosyal fayda yaratmayı sürdürecek.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Hem ülkemiz, hem havacılık sektörü hem de şirketimiz için zor geçen bir 2016 yılının ardından 2017’de hızlı bir toparlanma ve büyüme ivmesi yakaladık. 2017 yılında ciromuz yüzde 3 artarak 1 milyar 143 milyon avroya ulaştı. Maliyet kontrolü ve olumlu koşullar sayesinde FAVÖK yüzde 13 artışla 519 milyon avroya ulaştı. Seneyi İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcusunda yüzde 9 büyüme ve İstanbul toplam dış hat yolcusunda yüzde 7 büyüme ile kapadık. Net karımız yüzde 37 artışla 175 milyon avroya ulaştı. Yolcu artışının beklentilerimizin üstünde gerçekleşmesi nedeniyle, kamuya açıkladığımız beklentilerimizi sene ortasında revize ettik. Yılsonuna geldiğimizde de bütün beklentilerimize ulaştık ya da beklentilerimizden daha iyi bir performans yakaladık.

"2018’de de yolcu büyümesi açısından kuvvetli bir yıl öngörüyoruz"

2017 yılında ‘akıllı büyüme’ stratejimizin somut ifadesi olan yüzde 50 temettü ödeme politikamızla uyumlu bir şekilde 248 milyon TL tutarında temettü dağıttık. 2018 yılı için de yönetim kurulumuz Genel Kurul’da 2017 karının yüzde 50’sine denk gelen 406 milyon TL’lik bir temettü dağıtımını hissedarlarımızın onayına sunmaya karar verdi. Gelecekte de hem düzenli temettü ödemeleri ile hem de portföyümüze ekleyeceğimiz yeni projelerle hissedarlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

“2018’de de yolcu büyümesi açısından kuvvetli bir yıl öngörüyoruz” diyen Sani Şener, “İstanbul Atatürk Havalimanı’nın tüm sene açık kalacağını varsayarak toplam yolcu sayımızda yüzde 10-12 arası, Atatürk Havalimanı dış hat yolcu sayısında yüzde 6-8 arası ve İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında yüzde 9-11 arası artış bekliyoruz. Kur varsayımlarımız dahilinde yüzde 2-4 arası ciro büyümesi,yüzde 5-7 arası FAVÖK büyümesi, çift haneli net kar artışı ve 80 milyon avro tutarında yatırım harcaması öngörüyoruz. Tüm hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza Türkiye’nin küresel markalarından birini yaratmak konusundaki emekleri için teşekkür ederim. Türkiye’de geliştirdiğimiz dünya standartlarındaki bilgi birikimiyle tüm dünyada gururla hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA