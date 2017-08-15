Tatilin uzaması turizmciyi mutlu etti

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarıldığının açıklanmasının ardından, Osmanlı Devleti'nin ikinci başkenti, kültürel ve tarihi dokuyu barındıran Edirneli turizmciler hazırlıklara başladı.

Kentin tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra kendini temizleyebilen özelliğiyle Saros Körfezi'ndeki deniz turizmi, tatilciler için farklı bir alternatifi sunuyor.

Hem otelciler hem de Edirne'deki esnaf, Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar nedeniyle mutlu. Turizmciler ve esnaf, bu kararın turizmle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı umudunu taşıyor.

Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Mustafa İşçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla turizm açısından yoğunluk beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önceki son tatil olacağını belirten İşçimen, "Bayram tatili bu yılki son büyük tatil olacak. Saros Körfezi'nde bayramlar kalabalık geçiyor. Bu bayramda da tatilin uzamasıyla daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Öte yandan Akdeniz'deki bazı jeolojik hareketler Bodrum ve Marmaris tarafındaki turizmi etkiledi. Turizm biraz daha üst taraflara kaydı. Ege ve Kuzey Ege turizm açısından yoğunluk yaşayacak. Bu bağlamda Saros'taki bütün tesisler bayram rezervasyonunu neredeyse kapattı. Saros Köfezi'nde tatil yapacaklar Erikli ve Enez gibi sahilleri tercih edebilir." dedi.

Saros Körfezi'ndeki turizcilerin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu vurgulayan İşçimen, günübirlik çadır tatili yapan vatandaşlar için yetkililerin altyapı açısından önlem alması gerektiğini dile getirdi.

"Trakya rotası ilgi çekiyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Kurban Bayramı tatilinde Edirne'nin konaklama ve çevresinin gezinti açısından değerlendirilebileceğini ifade etti.

Vatandaşların Edirne'de bayram tatili tarihlerinde denize rahatça denize girebileceğini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Turistlerin Trakya rotasında Edirne ve çevresinde gezebilecekleri ve görebilecekleri yerler, bayram tatilinde çok cazip olacaktır. Gerek yukarıda Karadeniz'de gerek aşağıda Saros Körfezi'nde denize girerek tatili değerlendirebilirler. Bu anlamda Trakya rotasının birinci öncelikli rota olacağını düşünüyoruz. Özellikle yoğun deniz tatili sonrası kültürel ve dini varlıklarımızdan camilerimiz, Osmanlı'dan kalma eserlerimiz çok rahat bir şekilde gezilebilir. Turistler, Edirne gastronomisini de dikkate alarak özellikle Eylül ayında taze sebze meyveleri tadarak, kavunun karpuzun en iyi üretiminin olduğu bir dönemde tatilini geçirebilir."

Acentalar, tur operatörleri ve turistik grupların, Kurban Bayramı tatili dönemine denk gelen bağ bozumu dolayısıyla Trakya rotasına turlar düzenleyebileceğini dile getiren Bacıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en iyi üzümlerinin yetiştiği Trakya'daki bütün bağcılık tesisleri, aranıldığı takdirde turist gruplarına, misafirlere bağlarını ve tesislerini hazırlar. Sonuç olarak Kurban Bayramı tatilinin yoğun ve dolu şekilde Türkiye'de en iyi Trakya rotasında değerlendirilebileceğini düşünüyoruz."

Edirne'deki ciğercilerden Uğurcan Imrak da vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde Edirne'nin vazgeçilmezi tava ciğeri doyasıyla tadacağını dolayısıyla ciğercilerin hazırlıklarına şimdiden başladığını kaydetti.