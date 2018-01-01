Taşeron işçilerin kadro başvurusu başlıyor

Taşeron işçiler yıllardır beklediği kadroya kavuştu. Bu zamana kadar çalışma hayatına yönelik en kapsamlı düzenleme 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, bir milyonu aşkın işçiyi ilgilendiren ve kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçilerin istihdamı, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri ile 4/C kadrosunda çalışanların 4/B kadrosuna geçişini sağlayan düzenleme hayata geçti.

Yeni KHK ile taşeron işçilere sürekli işçi kadrosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler dikkate alınacaktır.'' denildi.

Kadroya geçilen idare ile yapılacak sulh sözleşmesinin çalışanın haklarından vazgeçmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Alt işveren işçileri çalıştıkları şirketlere herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermeyecek.

Başvurular, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalışılan alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecek kurumlar üzerinden gerçekleşecek.

Taşeron işçi düzenlemesi ile 1 milyon 20 bin kişinin kadroya geçmesi planlanıyor. 4 Aralık 2017 itibariyle düzenleme kapsamındaki bir ihalede çalıştığı tespit edilen taşeron işçi için çalıştığı idare tarafından sınav süreci başlatılacak. Kadroya geçiş süreci 90 günde tamamlanacak.