Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Taşeron çalışanların yıllardır beklediği kadro müjdesi 2017'nin son günlerinde geldi.

Süreç bugün resmen başladı. Kadroya geçmek isteyenlerin 10 gün içinde birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Başvurular, alt işverene değil, istihdam sağlayacak kurumlara yapılacak.

Düzenleme, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışmakta olanları kapsıyor.

Bu tarihte askerde olanlarla doğum veya hastalık izni kullananlar da kapsam dahilinde olacak.

Başvuruların ardından, kesin liste 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ilan edilecek.

Yazılı sınavda 50 puan yeterli olacak

Adayların, görevleriyle ilgili yazılı sınavda 100 üzerinden 50 puan almaları yeterli olacak.

Sınav 3-22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçların 27 Mart'ta açıklanması planlanıyor.

Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek.

Çalışanlar, taşeron şirketlere herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermeyecek.

Ancak idare ile Sulh Sözleşmesi yapılacak.

Daha önce kadroya geçiş için açılan bir dava ya da icra takibi varsa, bunlardan feragat edilecek.

Maaş, emeklilik ve sosyal hak kaybı olmayacak

Düzenleme kapsamında 4C statüsünde çalışanlar 4B kadrosuna alındı.

Çalışanların maaş, emeklilik ve sosyal hak kaybı olmayacak.

Kıdem tazminatları da güvence altında.

Geçici işçi statüsünde çalışanların da çalışma süreleri uzatıldı

Taşeron olarak çalışan belediye işçileri Belediye İktisadi Teşekkülü'nün personeli olacak.

Çöp, park, bahçe, temizlik işçileri de bu kapsamda yer alacak.

5620 sayılı kanuna göre geçici işçi statüsünde çalışanların 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar uzatıldı.

Devre dışı kalan taşeron firmalar da mağdur edilmeyecek, tazminatları ödenecek.

Kaynak: TRT Haber