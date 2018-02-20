Taşeron işçilere kadroda takvim işliyor

Kadro düzenlemesi kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiriyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlayıp 11 Ocak'ta sona ermişti.

Listeler heyecanı dorukta

Başvuruların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" için tavsiye edilen 40 günlük süre sona ererken, yüz binlerce taşeron işçi tespit komisyonlarının ilan edeceği listeleri beklemeye başladı.

Aralarında Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da olduğu bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı.

Tavsiye niteliğindeki süreyi dikkate alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, bünyelerindeki taşeron işçilerin kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini gün içerisinde listeler halinde açıklaması bekleniyor. Taşeron işçiler, kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini bu listelerden öğrenebilecek.

Diğer taraftan, bazı nedenlerle tavsiye edilen 40 günlük sürede çalışmalarını tamamlayamayan kurumların da birkaç gün içerisinde listelerini açıklaması bekleniyor.

Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak

Tespit komisyonunun açıkladığı listelere işçiler itiraz edebilecek. İlana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.

2 Nisan'a kadar kadrolara geçirilecekler

Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak.

Sınav bilgileri

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ise ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.

Kaynak: AA