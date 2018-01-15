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Buradasınız : » » Tarımsal desteklere sıkı denetim geliyor

Tarımsal desteklere sıkı denetim geliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, tarımsal desteklere ilişkin, "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım." dedi.

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Tarımsal desteklere sıkı denetim geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının yüzde 100 denetlenemediğini belirterek. "Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin ve 80 milyonun hakkı var." diye konuştu.

Fakıbaba, desteklere yönelik denetimlerde takım çalışmasının önemine değinerek, "Bu iş bir takım oyunu, tek başına bir bakanın ya da merkezdeki bürokratın başarılı olması mümkün değildir. Başarı asıl yerelde olur. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum, çok dikkatli olacaklar, ölçüp biçecekler." ifadesini kullandı.

STK'ların da sürece dahil edilmesi düşünülüyor

STK'ları da desteklerin kontrolü sürecine dahil etmeyi düşündüğünü anlatan Fakıbaba, böylece desteklerde daha şeffaf olunabileceğini, kime ne verildiğinin, neticesinin ve takibinin daha rahat yapılabileceğini söyledi.

Fakıbaba, "Kanunlara aykırı bir işlem tespit edilirse hem kendi arkadaşımızı hem de o parayı alanı savcılığa veririm." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: tarımsal denetim, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba
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