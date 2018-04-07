  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

2018 yılı tarımsal destekleme ödemeleri dün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlandı.

Ödemeler kapsamında; yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, dane mısır desteği için 58 milyon TL, yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği veriliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle birlikte Ocak ayından bu yana üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 7,1 milyar liraya ulaşacak. Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar TL’lik tarımsal desteklerin yüzde 49’luk kısmını ödemiş olacağız. Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: tarımsal destekleme ödemeleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER