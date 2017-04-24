Tarımsal destek ödemeleri için 'fark ödemesi' uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Eylül 2016'da başlayan hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği başvurularının 28 Nisan 2017'de sona ereceğini belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu havzalar içinde kalan parsellerde 2016'da ekimi yapılan mercimek ve nohut için yüzde 50 ilave destekleme ödemesi yapılacağını, dane mısır desteği verilmeyeceğini bildirdi.

Geçen yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçilere yönelik hatırlatma yapan Bayraktar, 2016'ya dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptırmış olanların destekten yararlanabileceğini aktardı.

Bayraktar, 2016 tarımsal destekleri kapsamında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale için kilogramda 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 30 kuruş ve dane mısır için 2 kuruş fark ödemesi desteği verileceğini anımsatarak, "2016'da üretilerek satışı yapılan, fark ödemesi desteğine esas ürünlere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre destekleme ödemesi yapılacak. Fark ödemesi desteği başvurularında, üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı bulunan il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi istenecek." ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını 28 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğine işaret eden Bayraktar, aksi takdirde çiftçilerin destekten faydalanamayacaklarını kaydetti.