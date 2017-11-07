Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 60 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren bir tesiste, Güney Marmara, Trakya ve Karadeniz'den toplanan ekonomik değeri olmayan çeltik sapı ile ağaç kökleri gibi tarımsal atıklar yakılarak enerji üretiliyor.

Tesis sahibi İbrahim Mutlu yaptığı açıklamada, Gönen ve Manyas ilçelerinde çeltik üretiminin yaygın olduğunu belirterek, söz konusu bölgede hasadın ardından tarlada kalan çeltik saplarının yasak olmasına rağmen yakıldığını söyledi.

Mutlu, ön çalışmalarının ardından hazırladığı proje çerçevesinde, Gönen'de 30 milyonu AB hibesi olmak üzere 60 milyon dolarlık bir tesis kurduğunu ifade etti.

Tesislerinin geçen yıl hizmete girdiğini, ham madde bulmanın zor olduğunu belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Çeltik sapları üretici için başlı başına problem. Tarlada yakılması yasak ama üreticinin tarlasını tekrar işlemesi için bunlardan kurtulması gerekiyor. Biz bu çeltik saplarını nasıl değerlendirebiliriz veya nasıl bertaraf ederiz noktasından yola çıktık ve bu noktaya geldik. Şu anda tesiste deneme denilebilecek seviyede henüz üretime başladık. İşimiz zor hatta çok zor. Çünkü bu ham maddeyi toplamak gerçekten çok meşakkatli. Yüzlerce kişiyle, traktörle, kamyonla topluyoruz, bağlıyoruz, getiriyoruz. Vatandaşlar bu konuda çok bilinçli de değil, kimisi yakıyor. Bu konuda işimiz çok, uğraşıyoruz."

Çiftçileri atıktan kurtardılar ilave istihdam sağladılar

Tesisin kendi kendini kısa sürede amorti edeceğini ifade eden Mutlu, bu sayede çiftçileri tarımsal atıklardan kurtardıklarını ve aynı zamanda yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Daha önce tarlada yakılan çeltik sapı gibi atıkları ülke enerjisine, ekonomisine katkıya dönüştürdüklerini dile getiren Mutlu, "Günlük bin ton malzemeyi enerji tesisinde yakarak 700 megavat elektrik üretiyoruz. Hiç ekonomik değeri olmayan çeltik, kanola, mısır sapı ve ağaç köklerini yakarak ülkemiz ekonomisine yıllık en az 30 milyon dolarlık bir katkı sağlıyoruz." dedi.

Çeltik sapını, Güney Marmara, Trakya ve Karadeniz'den, diğer tarımsal atıkları ise mümkün olduğunca ulaşabildikleri ölçüde yine bu çevreden topladıklarını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Petrolümüz yok, doğalgazımız yok biz de burada tarımsal atıklarla 30 milyon dolar gibi ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Üstelik bu, tamamen iş gücü odaklı bir katkı. En az 300 kişiye doğrudan iş imkanı sağlıyoruz. Tarımsal atıkları ücretsiz topluyoruz. Tarla sahiplerine veya atıkları veren kişilere para ödemiyoruz çünkü üretici tarlasını tekrar işleyebileceği temizliğe kavuşuyor. Zaten para versek biz işin içinden çıkamayız. Bizim kapasite artırma hedefimiz vardı ama çok zor bir iş. Çok insanla uğraşıyorsunuz ve çok emek istiyor. Bize günlük bin ton atık lazım yani 365 gün için 365 bin ton atık."