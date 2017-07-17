Tarımda istihdam 5 milyon 320 bine yükseldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda mart ayında 5 milyon 85 bin olan istihdamın, nisanda 235 bin artışla 5 milyon 320 bine yükseldiğini belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, nisanda 28 milyon 157 bin olan toplam istihdamın yüzde 18,9’unu tarımın karşıladığını ifade etti.

Nisanda tarımda 2 milyon 914 bin erkek ve 2 milyon 406 bin kadının istihdam edildiğini bildiren Bayraktar, erkeklerin yüzde 15’inin, kadınların yüzde 27,5’inin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliği önemli oranda aşağıya çektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Tarımda mart ayında 5 milyon 85 bin olan istihdam, nisanda 235 bin artışla 5 milyon 320 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

Bayraktar ayrıca, nisanda tarımın, kadınlarda işsizliği 4,1 puan düşürerek yüzde 17,3’ten yüzde 13,2’ye, erkeklerde 1,2 puan azaltarak yüzde 10,3’ten yüzde 9,1’e, toplamda işsizliği 1,9 puan düşürerek yüzde 12,4’ten yüzde 10,5’e indirdiğini kaydetti.