Tarımda 5,5 milyon kişi 120 milyon ton ürün üretiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Türkiye'de 5,5 milyon kişinin tarımda istihdam edildiğini belirterek, "Türkiye, tarım ihracatı yapan bir ülke konumunda. Yaklaşık 12 milyar ithalat, 17 milyar dolarlık ihracat ile 5 milyar dolarlık net ihracatçı konumundayız. Tarımda, 120 milyon tonluk üretimimiz var" dedi.

Özlü, iklim değişikliğinin en fazla tarımı etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarıma etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Özlü, "Türkiye'nin yüz ölçümü 78 milyon hektar. Bunun 24 milyon hektarı tarım arazisi" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde 5,5 milyon kişi tarımda istihdam ediliyor"

Özlü, nadas alanlarını azaltma konusunda yeni politikalar geliştirdiklerini anlattı.

"Nadas alanlarına özellikle yem bitkisi ekimi yapılması halinde ilave destekler vereceğiz. Destek politikamıza bunu da koyduk. Ülkemizde 5,5 milyon kişi tarımda istihdam ediliyor. Türkiye, tarım ihracatı yapan bir ülke konumunda. Yaklaşık 12 milyar ithalat, 17 milyar dolarlık ihracat ile 5 milyar dolarlık net ihracatçı konumundayız. Tarımda, 120 milyon tonluk üretimimiz var. Bunun 68 milyon tonu tarladan geliyor. 2017'de meyve 22, sebze üretimi 30 milyon ton olarak gerçekleşti."

"Modern sulama sistemlerinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor"

Müsteşar Özlü, küresel ısınma olgusunun bir şehir efsanesi olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Küresel ısınmanın neticesi olarak iklimlerin, yağış dağılımının, hepsinin bir parça da olsa değişmekte olduğunu görüyoruz. Bu değişimin bir kısmı insan faaliyetleriyle olsa da hiçbir insan faaliyeti olmadan da doğal olarak küresel ısınma olacak. Küresel ısınma sonrasında artan sıcaklıklar, yağışlar, seller, taşkınlar, beklenmeyen fırtınalar, su kaynaklarında azalma, kuraklık artışı, toprak kalitesinin bozulması, ekolojik çeşitliliğin azalması, hem bitkisel hem hayvansal üretimde hastalık ve zararlıların artışı, tarımsal üretimde azalma ve sonunda gıda güvenliği konusunda büyük bir risk oluşuyor. Su kaynaklarının yüzde 70'ini tarım sektörü kullanıyor. Tarımda modern sulama sistemlerinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor."

“Yağışların azalacağı tahmin ediliyor”

Küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim değişikliğinin yağışları da etkilediğini aktaran Özlü, "Yağış dağılımında kuzey kesimler, iyi durumda. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkıntılar var. Yağışların önümüzdeki dönemde maalesef bu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değişimi, öncelikle İç Anadolu Bölgesi, daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ni sırasıyla etkileyecek. Buralarda sıcaklıkların artıp yağışların azalacağına dair senaryolar ortaya konuyor" diye konuştu.

"Türkiye Tarımsal Kuraklık Mücadele Stratejisi Eylem Planı" olarak adlandırılan 2018-2022 yıllarını kapsayan 3. kuraklık eylem planını yayınladıklarını hatırlatan Özlü, planın içinde su kaynakları üretimi, kuraklığa toleranslı çeşitlerin yetiştirilmesi gibi tüm konuların bulunduğunu söyledi.

Özlü, kırmızı et üretimini artırmak için tedbirler aldıklarını ifade ederek, hem damızlık üretimi hem küçükbaş hayvan sayısını artırma anlamında çalışmalarının olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA