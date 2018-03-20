Tarım ve kırsal kalkınmaya 18,5 milyon liralık destek

GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl kurum, bölgedeki üniversitelerle iş birliği yaptığı birçok tarımsal projeye finansal destek sağladı.

Bu kapsamda Dicle, Harran, Siirt ve Şırnak üniversiteleri ile Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün projelerine destek veren İdare, söz konusu kuruluşların geliştirdiği projelere 1,1 milyon liralık kaynak aktardı.

Söz konusu destekler çerçevesinde kaynak sağlanan projeler ve miktarlar şöyle:

Dicle Üniversitesi'nin "Kuzu ile Oğlaklar Ölmesin Projesi"ne 270 bin lira, Harran Üniversitesi'nin "Urfa Menengiç Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi Projesi"ne 141 bin 300 lira, Siirt Üniversitesi'nin "Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespit ve Önemli Türlerin Mücadelesi" ile "Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli Koşullarında Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması" projelerine 250 bin 200 lira, Şırnak Üniversitesi'nin "Modern Bağcılık ve Meyveciliği Geliştirme Ve Benimsetmeye Yönelik Koleksiyon Bahçesi Tesisi Projesi"ne 199 bin 500 lira, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün "Ar-Ge Serası Projesi"ne 270 bin lira.

Ayrıca, "Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi" kapsamında arıcılık, ceviz yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği, badem üretiminin de aralarında bulunduğu 13 proje için 2 milyon 343 bin liralık destek verildi.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesi adına geçen yıl 5 projeyi desteklerken, bu projeler için 1 milyon lira kaynak aktardı. İdare ayrıca organik tarımın desteklenmesi adına 962 bin lira, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi için de 734 bin lira kaynak sağladı.

GAP İdaresi, Entegre Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında bölgedeki 9 ilin 28 ilçesinde yürütülen projelere de 12 milyon 359 bin 151 liralık destek verdi.

Kaynak: AA