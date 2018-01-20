Tarım ve gıda sektörünün kalbi Berlin'de attı

Zirvede Türkiye'yi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba temsil etti.

Zirveye yaklaşık 50 ülkenin Tarım ve Gıda Bakanları ile 300'den fazla katılımcı, tarım, gıda ve hayvancılık politikalarına yön vermek üzere bir aradaydı.

Toplantıda dünyadaki gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alındı, sorunlara çözüm önerileri dile getirildi.

Bakan Fakıbaba, "Özellikle hayvancılığın geleceği ile ilgili konuşmalar oldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmediği takdirde hayvancılığın geleceğinin çok sürdürülebilir olmayacağını gördük. Bizim de küçük ve orta boylu işletmecileri desteklediğimizi kadın ve genç çiftçilerimizi büyük önem verdiğimizi hayvan sağlığı ile çalıştığını söyledik" dedi.

Zirve boyunca Fakıbaba ikili görüşmelerde de bulundu.

Tarım bakanları zirvesinin sürdüğü saatlerde çiftçiler de eylemdeydi.

Çiftçiler, saman balyaları ve traktörlerle toplantının yapıldığı binanın bulunduğu sokağı kapattı.

Kaynak: TRT Haber

