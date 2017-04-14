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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 azaldı.

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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 0,98 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 0,98 azalarak 146,66 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 4,33 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde bir önceki aya göre yüzde 0,54, ormancılık ürünlerinde yüzde 3,03 ve balıkçılık ürünlerinde yüzde 12,93 düşüş görüldü.

Bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,75, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,33 artış şeklinde oldu.

Alt tarım gruplarından sebzeler yüzde 1,18, çeltik yüzde 1,83, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,7 artarken, turunçgiller yüzde 6,28, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,01 ve lifli bitkiler yüzde 2,09 düşüş gösterdi.

Etiketler: tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
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