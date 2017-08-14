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Tarım ÜFE Temmuzda azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Temmuz ayında %2,28 azaldı.

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Tarım ÜFE Temmuzda azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,28 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,28 azalarak 149,57 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8,14 arttı.

Tarım ve avcılık ürünlerinde bir önceki aya göre yüzde 2,36, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,08, balıkçılıkta yüzde 0,68 azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre değişim canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,94 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,24 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,46, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 1,03, tahıllar yüzde 0,13 artarken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 10,31, çeltik yüzde 0,47 ve yağlı meyveler yüzde 0,31 azaldı.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarım ürünleri, tarım üfe
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