Tarım sigortası, yarasını sardı

Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Hüsametli Mahallesi'nde İbrahim Durak'ın zarar gören 7 dönüm domates serasında inceleme yaptı.

Eyice, daha sonra Erdemli Tarım Kredi Kooperatifi binasında Durak'a tarım sigortası kapsamında zararına karşılık 165 bin 500 liralık çeki teslim etti.

Eyice, yaptığı konuşmada, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tarımsal üretimde kaliteli ürün yetiştirme kadar sigortanın da önemli olduğunu vurguladı.

Son günlerde yaşanan doğal afetler nedeniyle seralarda hasar meydana geldiğini anımsatan Eyice, "Çiftimiz serasını yaptırırken aynı zamanda sigortasını da yaptırdı. Hepimiz iyi bilmekteyiz ki doğal afetlerin önüne kimse geçemez ancak bizlerin de tedbirleri alması gerekir. Serasını sigortalattığı için üreticimize teşekkür ediyoruz ve kendisine meydana gelen zararın karşılığı olarak 165 bin 500 liralık ödeme yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor; herkes ürünlerini ve seralarını sigortalatmalı." dedi.

Eyice, Mersin'in çeşitli yerlerinde sel, kar ve fırtınanın büyük hasarlar verdiğini aktararak, çiftçilerin ürünlerini sigortalatmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Sera sahibi İbrahim Durak da 7 dönümlük serasına tarım sigortası kapsamında güvence altına aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yöremizde aşırı kar ve dolu yağışı nedeniyle seramda hasar oluştu. Kooperatife gidip hasar ihbarında bulundum. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperlerinin incelemeleri sonucu hasar kaydı yapılıp tarafıma 165 bin 500 liralık ödeme yapılacağı belirtildi. Bütün çiftçilerimizin seralarını ve bahçelerini sigorta ettirmelerini öneririm. Şayet sigorta olmasaydı seramı yeniden tamir etmem ve üretim yapabilmem mümkün değildi. Sigorta sayesinde hayatım değişti."

Bölgede serası bulunan üretici Ertuğrul Kayacı ise sigorta yaptırmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, "Benim de 4 dönüme yakın seram kar yağışı nedeniyle yerle bir oldu. Keşke ben de sigorta yaptırsaydım." dedi. AA