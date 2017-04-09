Tarım sigortası eğitimleri 5 ilde sürdürülecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile başlattıkları eğitim ve bilgilendirme toplantılarına bu yıl 5 ilde devam edeceklerini belirterek, "Tarımda sigorta bilincini tüm çiftçilerimize aşılamak için bu eğitim çalışmalarını yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada nüfusun artması, bazı ülkelerin gelir düzeylerinde yaşanan yükseliş ve buna bağlı olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesinin gıdaya talebi hızla arttırdığını belirtti.

Son yıllarda biyoenerji üretiminin artmasının da tarımsal ürünlere talebi yükselttiğine işaret eden Bayraktar, gıdaya talebin karşılanması ve gıda güvencesinin sağlanmasının bugünün en önemli sorunlarından olduğunu kaydetti.

Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek için ileri teknoloji kullanılmasına karşın tarımın doğal risklerden en çok etkilenen sektör olduğunun altını çizen Bayraktar, küresel iklimdeki değişikliğin de etkisiyle Türkiye'de son yıllarda kuraklık, aşırı yağış, sel, hortum, don, dolu gibi doğal afetlerin daha fazla yaşandığına ve tarım ürünlerinin bunlardan olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Bayraktar, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici zararının karşılanması veya en aza indirilmesinin bir zorunluluk olduğunu, bunun da sigorta yoluyla sağlanabildiğini ifade ederek, eğitimin, tarımda sigortalanma oranının artmasındaki önemini vurguladı.

Çiftçilerin, eğitim çalışmalarıyla devlet destekli tarım sigortası uygulamasını genel anlamda öğrenmelerine karşın teknik ayrıntılar ve yenilikler konusunda sürekli bilgilendirilme ihtiyacı duyduklarını belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarım sigortalarının ana unsurlarından olan eğitimin, çiftçilerimize düzenli bilgi akışının sağlanması sistemin sürekliliği açısından da büyük önemi bulunmaktadır. TARSİM ve Birliğimizin iş birliğiyle eğitim yapılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu anlamda ilk olarak sigorta acenteliği yapan ziraat odalarımızın personellerinin eğitimi yapılmıştır. TARSİM ile Ankara'da başlattığımız eğitim seminerlerimizi bu yıl Adana, Samsun, Malatya, İzmir ve İstanbul olmak üzere 5 ilde sürdüreceğiz. Tarımda sigorta bilincini tüm çiftçilerimize aşılamak için bu eğitim çalışmalarını yaygınlaştıracağız.

Yapacağımız eğitim toplantıları ile daha fazla üreticiye ulaşmak, tarım sigortalarının daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Çiftçimizin doğal afetlere karşı tek çaresi tarım sigortasıdır. Doğal afetlere karşı yardım sağlayan kanunlardan biri olan 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çi·ftçi·lere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde artık hemen hemen hiç ödeme yapılmamaktadır. Bu amaçla doğal afet yaşayan çiftçilerin zararlarının belirli ölçülerde karşılanması için tarım sigortalarının yaygınlaşması daha önemli hale gelmiştir."

Üreticilerin, tarım sigortalarının ayrıntılarını, sigortadan ne beklemesi gerektiğini ve yaptırdığı poliçenin neleri kapsadığını öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, özellikle iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle gelecek yıllarda tarım sigortasının öneminin daha da artacağını vurguladı. Bu nedenle tarım sigortasının, tüm ürünlerin her gelişim evresinde yaşanan tüm risklere karşı koruyacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunan Bayraktar, "Tarım sigortası kapsamında halen yer almayan ürünler ve risklerin yaşanması durumunda çiftçi zararlarını karşılayacak şekilde destekleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı. AA