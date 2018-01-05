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Buradasınız : » » Tarım Sigortaları Havuzu'nun kapsamı genişletildi

Tarım Sigortaları Havuzu'nun kapsamı genişletildi

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde verilecek.

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Tarım Sigortaları Havuzunun kapsamı genişletildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için de fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri de mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak kapsama dahil edildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, TARSİM tarafından teminat altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: tarsim, tarım sigortaları havuzu, ÇKS, çiftçi kayıt sistemi
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