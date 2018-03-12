Tarım Bakanı Fakıbaba: Bazı şeker fabrikalarına biz de talip olacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,Türkiye'deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği sonrası, gazetecilere açıklamalar yaptı.

"Bütün şeker fabrikaları özelleştirilsin mi, hayır"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Fakıbaba, "8'i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız. O zaman biz Türkiye'deki bütün özel sektörleri kapatalım... Bu doğru bir olay mı? Rekabetin olması lazım. Bütün şeker fabrikaları özelleştirilsin mi? Hayır. Stratejik ürünlerde mutlaka devletin regülasyon (ayarlama) görevini yapması lazım" dedi.

"İşçilerin haklarına hiçbir şey olmayacak"

Fakıbaba, şeker fabrikaları özelleştirildiğinde daha fazla küspe üretileceğini, bu alanda çalışan kişi sayısının çoğalacağını, üretimin artacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalı olacağını söyledi.

"Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verilecek"

Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğine dikkat çeken Fakıbaba, "Fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçecektir. Orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talip olacağız"

Fakıbaba, devletin, Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek hareket edeceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir. Bu kararların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, sayı artacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır, nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha fazla azalacaktır. Çünkü fiyatları düşürmüş olacağız. Bu bağlamda inandığım şeyi söylüyorum, bu şekilde özelleştirmenin Türkiye'ye, çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır."

Türkiye'nin süt fazlası

Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin süt fazlası olduğuna da dikkat çekerek, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasayı regüle etmek için zaman zaman süt aldığını belirtti.

Su ürünlerinde Türkiye'nin 2023 yılı hedefinin 1 milyar dolarlık ihracat olarak belirlendiğini hatırlatan Fakıbaba, bu yıl söz konusu rakamı geçmeyi umduklarını dile getirdi.

Yerli üreticilerin kendileri için "vazgeçilmez" olduğunu vurgulayan Fakıbaba, Bakanlığın desteklerinin devam ettiğini anlattı.

14,5 milyar liralık destek sağlandı

Fakıbaba, üreticilerin Bakanlığın desteklerinden memnun olduğunu dile getirerek, "14,5 milyar liralık desteğimiz var, şu ana kadar 5 milyar liralık desteğimizi ödemişiz ve ödemeye devam edeceğiz. 2019'da da üreticilerimizi desteklemek adına çok daha güzel şeyler yapacağız. Hiç olmayan destekler de veriyoruz. Mesela et ithal ederken, Et ve Süt Kurumu 23,8 liradan aldığı etin fiyatını 25,5 liraya çıkardı ve hiç yokken hayvan başı 250 lira destek verdi. Yeterli mi? Yeterli olması için her defasında çalışmalarımızı artırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA