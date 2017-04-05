'Tarım alanlarının yüzde 19'u sigortalı'

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, tarım sigortalarına yönelik yaptığı açıklamada, tarımın dünyada doğal risklere en açık sektör olması nedeniyle sigortacılık açısından en fazla riskin görüldüğü alanlardan biri olduğunu vurguladı.

TARSİM'in devlet destekli bir sistem olduğunu ifade eden Satoğlu, bu anlamda devletin üreticiye prim desteği bulunduğunu, üretici poliçeyi satın aldığında poliçe üzerinde yazan primin bir kısmını devletin, çiftçi adına havuza ödediğini, bir kısmını da üreticinin kendisinin havuza ödemiş olduğunu, böylelikle üreticinin sigortacılıktan kaynaklanan yüksek maliyeti devlet kanalıyla paylaşmış olduğunu anlattı.

TARSİM'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade eden Satoğlu, "10 yıllık süreçte üreticiye ödediğimiz hasar tazminat tutarı 3,1 milyar lira. Sadece geçen yıl 338 bin hasar dosyası oluşturuldu, üreticiye ödediğimiz rakam 802 milyon lira. Üretim giderek artıyor ve dolayısıyla hasar hacmi de büyüyor. 3,1 milyar lira ödedik ama özellikle son 2-3 yılda ödediğimiz tutar bunun belki de yüzde 50'sine karşılık geliyor." dedi.

"Üretici mutlaka sigortasını yaptırmalı"

Sigorta yaptırmayan ve ürünleri zarar gören üreticilerin poliçe sayısının ertesi yıl patlama yaptığına, bir yıl sigorta yaptırıp hasar görmemesi halinde ertesi yıl için de tedbiri elden bıraktığına işaret eden Satoğlu, şöyle devam etti:

"Üreticiler uygun düzeylerde prim ödeyerek ürünlerini sigortalayabiliyor. Üreticinin, 10 dekar alanda yetiştirdiği 3 bin 600 TL sigorta bedeli olan buğday ürünü için Bitkisel Ürün Sigortası dolu paketi kapsamında ödeyeceği prim tutarı yalnızca 50 TL’dir. Yüzde 100 dolu hasarı meydana geldiğinde buğday üreticisi 2 bin 880 TL hasar ödemesi alacaktır. Üreticinin 10 dekar alanda yetiştirdiği 16 bin 800 TL sigorta bedeli olan fındık ürünü için Bitkisel Ürün Sigortası dolu paketi kapsamında ödeyeceği prim tutarı yalnızca 140 TL’dir. Yüzde 100 dolu hasarı meydana geldiğinde fındık üreticisi 13 bin 440 TL hasar ödemesi alacaktır. Bu nedenle üreticilerimiz mutlaka sigortasını yaptırmalıdır."

"Hızlı gelişme gösteriyor"

Yusuf Cemil Satoğlu, geçen yıl sigortalanabilir, ÇKS'ye kayıtlı alanların yüzde 19'unu sigortaladıklarını vurgulayarak, "Bu yıl bu oran yüzde 20'nin üzerine çıkacak ama daha gidilecek yol var. Geri kalan çok büyük bir alan sigortalı değil. Diğer yandan bakıldığından 40 yıllık geçmişi olan İspanya'daki modelde sigortalanma oranı yüzde 40'larda bulunuyor. Bu açıdan Türkiye'deki model hızlı bir gelişme gösteriyor." diye konuştu.