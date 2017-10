'Tarihimizin rekorunu kırarak belki 158 milyar dolara ulaşacağız'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "6. Ulusal Gemi ve Yat Tasarımı Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

İstanbul'daki tersane gezilerinden bahseden ve sektörün yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşma potansiyeli bulunduğunu dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin deniz potansiyeline sahip bir coğrafyada, gemi üretme kabiliyetine sahip olduğu halde bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğini söyledi.

Zeybekci, dünyada farklı üretim yapabilme kabiliyetlerinin artık öne çıktığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bilgiyi, tasarımı, dizaynı, teknolojiyi üretenler ile fason üretenler diye ikiye ayrıldı dünya. O yüzden biz bugüne kadar bir Türk mucizesi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu Türk mucizesiyle, 15 yılda 30 milyar dolardan 2017 sonu itibariyle, tarihimizin rekorunu kırarak belki 157-158 milyar dolarlara ulaşacağız.

Bizim hedefimiz 500 milyar dolar; 500 milyar dolara gitmek istiyorsak, tüketim alışkanlıklarını belirleyen, aynı zamanda tasarımını, dizaynını, bilgisini, teknolojisini üreten bir ülke olmalı, bunu da üretime dönüştürmeliyiz."

"Gemi ve yat inşasında sektör belirleyici ülke olacağız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugüne kadar ihracata dayalı büyüme modelini benimsediklerini belirterek, 2017 yılında da bu modeli benimsemenin sonuçlarının alındığını aktardı.

Bütün dünyanın büyümeyle ilgili sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Türkiye'nin ulaştığı büyümenin önemli kısmını ihracat ve yatırımdan aldığını vurgulayan Zeybekci, bu yönde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Zeybekci, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk defa gemi ve yat sektöründe tasarım destekleri ortaya koyduk. 200 bin dolara kadar her tasarım için destek koyduk, inşallah bunları da sonuca ulaştıracağız. Bu sene bizim 1,2-1,4 milyar dolar civarında gemi ve yat ihracatımız olacak ama diğer yandan Kore'ye baktığınızda, daha dün bizimle aynı seviyelerden geçen bu ülkede 50 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı var. Biz bu coğrafyanın orta yerinde, gemi ve yat inşasında sektör belirleyici ülke olacağız. Türkiye olarak her sektörde, her alanda olduğu gibi bir kulaç daha ileriye hep beraber gideceğiz."

Türkiye'deki yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağı takmasına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Zeybekci, 2017 yılında 5 bin yabancı bayraklı teknenin Türk bayrağı taktığını bildirdi.

Kaynak: AA