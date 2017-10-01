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Buradasınız : » » Tapuda beklemeye "ALO 181" ile son veriliyor

Tapuda beklemeye "ALO 181" ile son veriliyor

"ALO 181 Tapu ve Kadastro Hattı" üzerinden 3 yılda 542 bin 950 vatandaşa hizmet verildi.

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Tapuda beklemeye &quot;ALO 181&quot; ile son veriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tapu ve kadastro işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla "ALO 181 Tapu ve Kadastro Hattı" üzerinden üç yılda 542 bin 950 vatandaşa hizmet verildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2014'te hizmete açılan "ALO 181" çağrı merkezi sayesinde vatandaşlar, 7 gün 24 saat operatörler yardımıyla tapu müdürlüklerindeki işlemleri için randevu alabiliyor, tapu ve kadastroyla ilgili konularda bilgi edinebiliyor.

Bu kapsamda tapu ve kadastro hattından bu güne kadar 542 bin 950 vatandaş hizmet aldı. Arayan vatandaşlardan 184 bin 231'i hattı, tapu kadastro müdürlüklerindeki işlemlerine yönelik randevu almak için kullandı.

Çağrı merkezini geçen yıl 78 bin 92 kişi ararken, 2017'de 60 bin 105 vatandaşın çağrısı yanıtlandı.

En çok İstanbul aradı

Hattı en fazla İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kullandı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Tekirdağ, Kocaeli ve Mersin takip etti.

Çağrı merkezini arayan bazı vatandaşlar operatörlere, müdürlüklerdeki işlemleri beklemeden yapabildikleri için memnuniyetlerini ifade eden mesajlar da bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin, "Tapu ve kadastro konularında vatandaşlarımız telefonla da randevu almanın kolaylığını yaşıyor. Operatörlerimiz 24 saat görevlerinin başında. Daha mükemmel hizmet için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: Alo 181, tapu kadastro
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