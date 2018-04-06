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Buradasınız : » » TANAP'tan 433 projeye 70 milyon liralık hibe

TANAP'tan 433 projeye 70 milyon liralık hibe

TANAP şirketi tarafından 11 ildeki 433 projeye 70 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacak.

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TANAPtan 433 projeye 70 milyon liralık hibe

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) şirketinden yapılan yazılı açıklamada, boru hattının güzergahı üzerinde yer alan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla sosyal ve çevresel yatırım programlarına yönelik verilecek hibe miktarının belirlendiği kaydedildi.

Geçen yıl 21 Şubat - 20 Nisan arasında 11 ilden yapılan 4 bin 500 hibe başvurusunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bunlar arasından 433 projeye fonlama yapılması uygun görüldü. Söz konusu projelere 70 milyon liranın üzerinde destek sağlanacak. Her biri 200 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında bütçeye sahip 40 orta ölçekli proje için Ankara'da sözleşme imzalandı. Başvuru sahiplerine proje uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken prosedürlerle ilgili 1,5 gün süren 'Hibe Uygulama Eğitimi' verildi" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: trans anadolu doğalgaz boru hattı, TANAP, hibe desteği
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