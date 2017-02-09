TANAP'ta işler zamanında tamamlanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) işlerin takvime uygun yürütüldüğünü ve zamanında tamamlanacağını belirtti.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Azerbaycan ve Dünya Bankası arasında verimli bir iş birliği olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'da altyapının geliştirilmesinin devlet politikasının önemli kısmını oluşturduğunu belirten Aliyev, Dünya Bankası'nın desteği ile çok sayıda önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aliyev, Dünya Bankası'nın Şahdeniz Faz 2 sahasındaki doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru hatlarından oluşan Güney Gaz Koridoruna sağladığı finansal desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "TANAP'ta işler takvime uygun yürütülüyor ve zamanında tamamlanacak." dedi.