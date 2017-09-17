Takviye edici gıda ürünleri için süre uzatımı

Takviye edici gıda ürünlerinden 31 Aralık 2016'ya kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17 Eylül 2017'den önce arz edilmiş olanların piyasada bulunma süresi 1 Temmuz 2018'e kadar uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2016'ya kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17 Eylül 2017'den önce piyasaya arz edilmiş takviye edici gıdalar ürünler 1 Temmuz 2018'e kadar piyasada bulunabilecek.