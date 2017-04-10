Takibe alınan kredi borcu sayısında düşüş

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, ocak-şubat döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 132 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Şubat 2017 Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, ocak-şubat döneminde bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla göre yüzde 8 azalarak 272 bin oldu.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, yılın ilk iki ayında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 132 bin olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da söz konusu dönemde yüzde 10 düşüşle 183 bin oldu.

Ocak-Şubat döneminde bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan yasal takibe intikal etmiş kişilerin sayısı şöyle (bin kişi):

Dönemler Bireysel Kredi Bireysel Kredi Kartı Bireysel Kredi veya Kredi Kartı

Ocak-Şubat 2016 149 204 295

Ocak-Şubat 2017 132 183 272

Yüzde Değişim -11 -10 -8